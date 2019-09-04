Шаляпина едва не хватил удар после тревожных новостей о Цымбалюк

Российского артиста Прохора Шаляпина едва не хватил удар после сообщений о Цымбалюк. Накануне скончалась сотрудница МХТ Ирина Цымбалюк, но в желтой прессе эту информацию преподнесли неоднозначно.

В заголовках не указывалось, что речь идет о женщине, которая был ответственна за технику безопасности и охрану труда в театре и 45 лет проработала в МХТ. Шаляпин, увидев слова "Умерла Цымбалюк" и "Смерть Цымбалюк стала для всех шоком", начал звонить своей избраннице Виталине Цымбалюк-Романовской, но она не брала трубку.

Как сообщает портал Dni.ru, Прохор очень испугался: у него потемнело в глазах, началась дрожь. Ему начали писать и звонить знакомые, которые тоже подумали о Виталине. Через некоторое время женщина вышла на связь, а Шаляпин разрыдался от счастья. Лишь после этого артист узнал, что речь в материалах СМИ шла о другой даме. Он выразил соболезнования родным и близким Ирины Цымбалюк.