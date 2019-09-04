Нежный снимок Екатерины Стриженовой в идеально сидящем платье покорил поклонников

Телеведущая Екатерина Стриженова покорила поклонников новым нежным снимком в идеально сидящем платье. На фотографии 51-летняя женщина запечатлена за столом в студии во время подготовки к эфиру.

Екатерина позирует в пастельном голубом платье с розовыми и лиловыми цветами. Наряд идеально сидит и подчеркивает стройную талию Стриженовой. Кроме того, оттенки подчеркивают темный загар телеведущей и делают ее образ очень женственным и нежным.

Многие подписчики призвали Екатерину почаще выбирать платья таких цветов, отметив, что к ее темным волосам они очень подходят.