Галкин рассказал, за что любит Пугачеву

Максим Галкин опубликовал в Сети видео, в котором признаётся в любви к своей супруге Алле Пугачёвой и рассказывает, чем Примадонна российской эстрады покорила его сердце.

Лобода рассказала о песне Пугачевой и титуле "преемницы" Примадонны

Галкин рассказал, что любит только одного человека – свою супругу, с которой он вместе уже 17 лет. Пародист признался, что его не смущает большая разница в возрасте. По его словам, он не замечает, что жена старше его на 27 лет.

«Я люблю ее не за возраст, а потому что она такая», - сказал Галкин. Он отметил, что счастлив в браке, а доказательством тому являются дети, которые «появились у любящих друг друга людей».