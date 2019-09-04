Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

Лепс рассказал о появившихся проблемах с голосом

Журналист, которому довелось пообщаться с Анастасией по телефону, рассказал, что обычно звонкий и жизнерадостный голос актрисы на этот раз свучал хрипло и напомнил ему голос больного человека. В ответ на вопрос о том, верны ли слухи о болезни актриса промолчала, но при этом подтвердила, что какое-то время не станет принимать участие ни в каких мероприятиях, передаёт teleprogramma.pro.

Отмечается, что несколько недель назад актриса отказалась от роли в спектакле. Также Заворотнюк не стала сопровождать своего супруга фигуриста Петра Чернышева в Ялту, где он участвовал в ледовом шоу.