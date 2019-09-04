Известная певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике, куда повела двухлетнего сына Гектора. Ребенок ранее расчесал комариный укус, вследствие чего возникла рана, которая воспалилась.

Седокова была возмущена поведением медсестры, которая брала кровь у мальчика для анализа. Она грубым голосом потребовала посадить ребенка и зажать ему ноги коленками. У маленького Гектора началась паника, а затем и истерика, передает teleprogramma.pro.

Ничто не могло успокоить сына Седоковой – ни игрушки, ни мультики. Кроме того, медсестре буквально пришлось выдавливать кровь из пальца мальчика. Анна в какой-то момент не выдержала и потребовала прекратить этот "ад". Она высказала все, что думает о врачах в клинике и порекомендовала им работать в казарме, а не с детьми.