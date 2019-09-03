Анна Седокова рассказала, как в школе комплексовала из-за внешности

Российская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в школьные годы чувствовала себя гадким утенком, а одноклассники травили её за внешний вид.

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Певица рассказала, что, глядя на старые фотографии, признает: проблема была не во внешности, а в отсутствии денег.

«Понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка, но, наверное, сказалась бедность, в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль вдобавок. Меня никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы», - рассказала певица поклонникам.

Седокова также обратилась к подписчицам, которые страдают из-за комплексов по поводу внешности. Певица напомнила, что в любой момент в жизни может всё поменяться также, как это было с ней.