Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Ксения Собчак вместе со своей мамой Людмилой Нарусовой приобрела две квартиры и два парковочных места в элитном жилом комплексе в центре столицы. Сообщается, что апартаменты обошлись женщинам в несколько сотен миллионов рублей.

В прошлом году телеведущая стала владелицей двух парковочных мест, после чего её мама Людмила Нарусова купила в том же ЖК две квартиры общей площадью 325 квадратных метров. Стоимость покупок составила 300 миллионов рублей, передаёт СтарХит. Элитный жилой комплекс расположен недалеко от метро Киевская. Отмечается, что изначально сделка по купле-продаже недвижимости держалась в секрете.