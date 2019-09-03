Новая жена Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском фестивале

Новая жена известного актера Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском кинофестивале. 22-летняя Тина Кунаки, которая недавно стала матерью, показала прекрасное чувство стиля.

Венсан Кассель: "Терпеть не могу врать!"

На мероприятии супруга Касселя появилась в черном мини-платье из перьев. Наряд был украшен множеством бусин и пайеток. Образ Кунаки дополнила лаконичными темными босоножками и простым клатчем. Тина появилась на кинофестивале со строгой гладкой прической и сдержанным макияжем.

Многие отметили, что платье удачно скрывал линию талии модели, которая, вероятно, еще не успела вернуться к дородовым показателям, зато выгодно подчеркнул стройные ноги молодой матери.