Оксана Федорова показала нежные снимки с сыном-первоклассником

Известная российская телеведущая и модель Оксана Федорова в минувший понедельник, 2 сентября, продемонстрировала нежные фотографии с сыном Федором, который в этом году пошел в первый класс.

На снимках Оксана запечатлена в строгом черном костюме, белой рубашке и светлых туфлях-лодочках. В честь Дня знаний Федорова сделала объемную укладку и выразительный макияж.

Ее сын выглядит очень довольным в первый день учебы: на одном кадре он с нежностью смотрит на маму и помогает ей держать яркий букет из подсолнухов. Поклонники пожелали Федору счастливых лет в школе и хороших оценок.