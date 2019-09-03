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Семчев развеял слухи о связи с возлюбленной своего сына

3 сентября 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Семчев развеял слухи о связи с возлюбленной своего сына
фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

Известный российский актёр Александр Семчев вновь отреагировал на сообщение о девушке, которую 50-летний артист якобы увёл у родного сына. Слухи об интимной связи знаменитости с избранницей сына ходят давно.

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Актёр ранее в программе "На самом деле" заявил, что не одобрил выбор наследника и сразу ему сказал об этом, отметив, что это "не его типаж". По словам Семчева, "она была уж слишком шикарной".

Однако сейчас актёр утверждает, что никогда в жизни не смог бы так сильно обидеть сына. Также знаменитость отказывается комментировать свою личную жизнь.

"Да вы что такое говорите, я бы никогда не посмел отбить у собственного сына его пассию - полный бред ... Так что на вопрос, как у меня с личной жизнью, скажу, что никак. А лучше всего пожелайте мне найти женщину-друга", - цитирует Семчева "teleprogramma.pro".

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