Жена футболиста Дмитрия Тарасова объявила о второй беременности

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия утром во вторник, 3 сентября, объявила о второй беременности. Пара после рождения дочери Миланы заявляла, что мечтает о погодках.

Молодая женщина сегодня опубликовала на своей страничке в социальной сети несколько снимков, на которых она запечатлена с округлившимся животом. На первых двух кадрах можно увидеть всю семью: Дмитрия, Анастасию и маленькую Милану. Пост будущая мать двоих детей подписала фразой: "Любовь творит чудеса!".

Поклонники супружеской пары уже написали им множество поздравлений. Анастасии Тарасовой пожелали легкой беременности и успешных родов.