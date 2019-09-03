Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в одном из своих интервью решила ответить тем, кто считает, что ей пора отправиться на покой и уже стоит покинуть отечественный шоу-бизнес.

На фанатской страничке в социальной сети Instagram дочери певицы - Лизы Галкиной - появилась забавная архивная видеозапись с яркой исполнительницей. На кадрах - анонс программы с Примадонной.

Артистка посмеялась на камеру и поиронизировала над собой, цитируя слова хейтеров: "Бабушка-старушка. И такая, и сякая. И ноги подагрические. Я подтвердила. Да, я старая больная женщина".



