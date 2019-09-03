Лариса Долина рассказала о больших успехах дочери Юлии Началовой

Крестная дочери Юлии Началовой Лариса Долина рассказала об успехах 12-летней Веры Алдониной. По словам известной российской артистки, девочка везде успевает, у нее все прекрасно получается.

Долина заметила, что Вера растет хорошим музыкантом, часто выступает с сольными концертами, в рамках которых играет на фортепиано, передает teleprogramma.pro.

Крестная дочери Началовой подчеркнула, что девочка "большая молодец" и добавила, что очень ею гордится, сообщает портал "Дни.ру".

Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта текущего года. Звезде было 38 лет.