Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости
3 сентября 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как сохранить молодость и красоту после 40 лет. Сама знаменитость регулярно делится различными beauty-рецептами и не стесняется показывать фото без макияжа.
"Я считаю, что забота о красоте должна исходить изнутри. Нужно думать о том, что ты ешь и пьешь, регулярно заниматься спортом, необязательно каждый день, но регулярно. Уделять себе время хотя бы немножко каждый день и не забывать радоваться жизни", - написала 46-летняя актриса в Instagram.
Поклонники поддержали размышления Высоцкой и назвали знаменитость "эталоном гармоничного сочетания лучших возможных качеств женщины", пишет teleprogramma.pro.
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