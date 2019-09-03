Юлия Высоцкая раскрыла секрет молодости

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая объяснила, как сохранить молодость и красоту после 40 лет. Сама знаменитость регулярно делится различными beauty-рецептами и не стесняется показывать фото без макияжа.

Юлия Высоцкая показала серию трогательных снимков с мужем

"Я считаю, что забота о красоте должна исходить изнутри. Нужно думать о том, что ты ешь и пьешь, регулярно заниматься спортом, необязательно каждый день, но регулярно. Уделять себе время хотя бы немножко каждый день и не забывать радоваться жизни", - написала 46-летняя актриса в Instagram.

Поклонники поддержали размышления Высоцкой и назвали знаменитость "эталоном гармоничного сочетания лучших возможных качеств женщины", пишет teleprogramma.pro.