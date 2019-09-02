Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына

Супруги-актеры 49-летняя Анна Легчилова и 62-летний Игорь Бочкин начали показывать фото своего маленького сына. Поклонники этих актеров примерно год назад узнали, что Легчилова и Бочкин стали родителями. И то случайно, после того, как актриса выложила в соцсети фото с малышом на руках.

Тогда фолловеры удивлялись и писали в комментариях: "Анечка. Кто бы знал", "Вот ведь партизанка какая".

Сейчас Анна чаще размещает фото с мальчиком. Но его личико не показывает, как и имя не раскрывает.

Судя по снимках, семья провела отпуск на море. "Когда мой сын родился и посмотрел на меня, я сразу поняла, что мне никогда с ним не будет скучно.... Жаль только, что они так быстро растут", - признается Легчилова.

Анна Легчилова и Игорь Бочкин поженились в 2012 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Легчилова . (@anna_legchilova)18 Авг 2019 в 10:00 PDT

Анна стала четвертой женой Игоря. Во втором браке у него родилась дочь. Бывшая жена с малышкой уехала жить в европейскую страну. Старшая дочь Бочкина уже взрослая. Говорят, она не общается с отцом.