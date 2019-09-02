Катя Лель сменила имидж

Известная певица Катя Лель любит проводить эксперименты, которые касаются не только выбора одежды, но и смены имиджа в целом. Об очередном таком эксперименте она поведала на днях фолловерам в социальной сети Instagram.

"Перекрашу квартиру в розовый цвет", - поет в одной из своих композиций коллега Кати "по цеху", певица Макsим. Стены жилища Лель свой цвет, конечно, не изменили, зато розовым цветом заиграла шевелюра исполнительницы.

Подписчики остались довольны, отметив, что, несмотря на возраст, новый оттенок волос очень идет Кате, освежая ее образ. Рядом со своей 10-летней дочерью Эмилией она выглядит не как ее мама, а, скорее, как старшая сестра.



