Певец Александр Розенбаум перенес операцию

67-летний народный артист РФ Александр Розенбаум перенес операцию. СМИ пишут, что после операции Розенбаум находится в тяжелом состоянии и лежит в реанимации.

Супруга Александра Розенбаума Елена Савшинская не подтвердила информацию о госпитализации мужа. По словам Савшинской, Розенбаум не госпитализирован, у него "все в порядке", - передает "Интерфакс".

Продюсер музыканта Белла Купсина сообщила, что в понедельник, 2 сентября, артист РФ Александр Розенбаум перенес плановую операцию. По ее словам, операция прошла в одной из клиник успешно. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает. "Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста, и после реабилитационного периода он вернется к творческой деятельности", - цитирует ТАСС продюсера Розенбаума.

На сайте певца есть афиша, судя по которой его ближайшее выступление запланировано на 21 сентября в Санкт-Петербурге. Информации об его отмене нет.