46-летняя актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз

46-летняя актриса Мария Миронова ждет второго ребенка. Уже много лет знаменитость старается не комментировать свою личную жизнь, однако недавно она перестала скрывать свое "интересное положение".

У Марии есть 27-летний сын Андрей, названный в честь своего знаменитого деда – актера Андрея Миронова. Отцом молодого человека является бизнесмен и президент телекомпании World Fashion Channel International Игорь Удалов В 1999 году брак Марии и Игоря распался, после чего в СМИ появлялись лишь краткие сведения о романах актрисы.

На страничке Мироновой в социальной сети можно увидеть несколько фотографий, на которых она запечатлена с округлившимся животом.