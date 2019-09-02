Супруга участника популярной группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова официально подала документы на развод с мужем. Первое заседание по данному делу состоялось еще 20 августа.

Известно, что иск рассматривается в Пресненском суде Москвы. Супругам дали время на примирение, но уже 10 сентября они официально будут разведены, передает teleprogramma.pro.

Напомним, в браке у Григорьева-Апполонова и его жены Марины Банковой появились двое детей – Иван и Артемий. Они проживают с отцом, но в любой момент могут уехать к матери.

Как сообщает "СтарХит", недавно стало известно, что Банкова встречается с баскетболистом Андреем Зубковым.