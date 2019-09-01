Бузова в оранжевом топе порадовала поклонников танцем

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео, на кадрах которого знаменитость танцует около автомобиля с подругой под зажигательный трек.

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"Трасса М4 Дон. 0.30. Пытаемся всё-таки выяснить, как танцуют пчёлы ... Но это не важно, трек крутой", - написала певица под роликом с танцем в Instagram.

Бузова предстала на видео в ярко-желтом спортивном костюме и оранжевом топике. Девушки решили станцевать на ночной трассе, повторяя слова трека, который играл из динамика.

Действия певицы разделили подписчиков на два лагеря: одни поддержали исполнительницу, отметив её вечно позитивное настроение и улыбку, а другие раскритиковали не только танцевальные движения, но и трек, играющий на фоне.