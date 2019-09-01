51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

Известная российская певица Валерия в минувшую субботу, 31 августа, продемонстрировала идеальные ноги в очень ярком наряде. На новой фотографии знаменитость позирует в желтых узких брюках.

На снимке Валерия запечатлена в идеально скроенных штанах, которые подчеркивают ее длинные стройные ноги, леопардовой блузке и в туфлях на каблуках. Многие отметили, что этот яркий костюм очень подходит артистке и превращает ее в "роковую женщину".

Поклонники сделали множество комплиментов 51-летней певице, отметив, что она находится в прекрасной физической форме.