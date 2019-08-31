43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео
31 августа 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".
Поклонники актрисы восхищаются стройной фигуркой Елены. В декабре 2017 года Захарова родила дочь.
Фолловеры обратили внимание, как она быстро пришла в форму.
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Актриса объясняет, что сохранить тонкую талию ей помогают регулярные занятия спортои.
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