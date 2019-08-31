43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".

Поклонники актрисы восхищаются стройной фигуркой Елены. В декабре 2017 года Захарова родила дочь.

Фолловеры обратили внимание, как она быстро пришла в форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)31 Авг 2019 в 1:40 PDT

Актриса объясняет, что сохранить тонкую талию ей помогают регулярные занятия спортои.