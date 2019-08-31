Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем, но лицо мужчины на показала

Актриса, многодетная мама Мария Кожевникова опубликовала редкое семейное фото. Мария Кожевникова и Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. Они живу вместе шесть лет, но официально брак не заключили.

Мария и Евгений венчались в 2013 году во Франции. Для Кожевниковой венчании было важнее, чем штамп в паспорте. Она опубликовала в Инстаграм фото с мужем, но его лицо так и не показала.

На втором фото, на котором Мария и Евгений запечатлены на венчании, лицо мужчины также рассмотерть невозможно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)30 Авг 2019 в 6:06 PDT



"Нам 6 лет! Многие были удивлены моему признанию, что мы с мужем не расписаны. Да, это, действительно, так! Несмотря на то, что Женя мне сделал предложение ещё в 2013 году, для меня было значимым исключительно венчание! Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанном браке. Что касается регистрации, конкретно штамп в паспорте меня не прельщает, а вот красивая свадьба и роспись - да, и она обязательно у нас ещё будет...", - рассказала актриса.

Мария призвала не воспринимать "все выше написанное", как пропаганду против регистрации брака. "Официальная свадьба - это публичное признание в любви, ответственности, заботе и желание быть вместе и до конца, хотя в наше время, таких историй, становится всё меньше и меньше, а разводы всё «громче и громче». Свадьба это не гарант, к сожалению, главное, это когда две половинки взялись за руки и прошли вместе путь длиною в жизнь!!! Вот что вызывает у меня истинное восхищение и то, к чему я стремлюсь!" - размышляет Кожевникова.