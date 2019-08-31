Дмитрий Нагиев в юбилей сына опубликовал в сети стильное фото Кирилла
31 августа 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оригинально поздравил сына Кирилла с юбилейным днем рождения. Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Знаменитый отец красавца-мужчины опубликовал фото любимого сына.
"Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю", - подписал снимок Дмитрий Нагиев. Теперь в сети оценивают отца и сына Нагиевых и фигуру Кирилла.
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Фолловеры восторгаются фото сына Нагиева, на котором молодой мужчина запечатлен с голым торсом, демонстрируя результат спортивных тренировок. "Ну очень. Красивый парняга", "Супер, два красавчика", "Какой же красавец, огонь, а Папа огнищщеееее", - оценивают отца и красавца-сына.
Мама Кирилла Нагиева, первая жена Дмитрия, - радиоведущая Алла Нагиева, известная под псевдонимом Алиса Шер.