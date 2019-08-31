Дмитрий Нагиев в юбилей сына опубликовал в сети стильное фото Кирилла

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оригинально поздравил сына Кирилла с юбилейным днем рождения. Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Знаменитый отец красавца-мужчины опубликовал фото любимого сына.

"Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю", - подписал снимок Дмитрий Нагиев. Теперь в сети оценивают отца и сына Нагиевых и фигуру Кирилла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)31 Авг 2019 в 1:57 PDT

Фолловеры восторгаются фото сына Нагиева, на котором молодой мужчина запечатлен с голым торсом, демонстрируя результат спортивных тренировок. "Ну очень. Красивый парняга", "Супер, два красавчика", "Какой же красавец, огонь, а Папа огнищщеееее", - оценивают отца и красавца-сына.

Мама Кирилла Нагиева, первая жена Дмитрия, - радиоведущая Алла Нагиева, известная под псевдонимом Алиса Шер.