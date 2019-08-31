"На четвертом остановлюсь", Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей

У звездных родителей подрастает четверо малышей: 6-летняя Норт, трехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и трехмесячный Псалм. При этом Ким слывет очень заботливой матерью, которая не смотря на наличие нянек, старатется уделять внимание наследникам.

Поклонники звезды поинтересовались, собирается ли она заводить еще детей? Ким сообщила, что в ее жизни слишком мало свободного времени для появления нового малыша. «Я очень люблю всех своих детей. Но четверо — это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому из них требуется очень много внимания», — ответила Кардашьян. Кажется, многие выдохнули с облегчением.