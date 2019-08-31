Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками совместным фото со своей звёздной супругой Аллой Пугачёвой. Поклоннков поразил женственный образ знаменитости.

Поклонники восхитились помолодевшей на отдыхе Аллой Пугачевой

" Идём поздравлять друга с днём рождения. Пойдём - гульнём", - написал Галкин под фото в Instagram.

Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги. Подписчики не стали уточнять, почему пара празднует торжество в августе, когда Максим Галкин родился в июне, а Алла Пугачёва в апреле, потому что их внимание привлекли счастливые глаза знаменитости и прекрасный внешний вид.

"Алла, с такой роскошной внешностью срочно в модели и на подиум, супер!", - восхитился один из фанатов.