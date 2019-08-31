Ани Лорак вышла в свет с новым бойфрендом, но поклонники посоветовали ей расстаться с ним

Ани Лорак вышла в свет с новым бойфрендом – 26 летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда появилась в сопровождении избранника на «Новой волне» в Сочи.

Многим поклонникам 40-летней певицы поведение ее нового избранника не понравилось. Парень чувствовал себя не уверенно, постоянно опускал глаза и прятал лицо под кепкой. Многие фанаты посоветовали Каролине не тратить время зря и расстаться с мужчиной. «Что же этот Глеб все лицо скрывает? Словно стесняется или боится чего? Если ты любишь эту женщину, так веди себя подобающе. Мурат с Ани лучше смотрелся», — отметили некоторые пользователи Сети.









Но мнение большинства не сильно волнует певицу. Но певице не до мнения большинства. Она не скрывает, что влюблена и счастлива. «Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — писала она недавно в своем Instаgram-аккаунте.