Известная российская балерина Анастасия Волочкова в минувший четверг, 29 августа, заявила на своей страничке в соцсети, что пришла в "совершенную" для себя форму и подкрепила это утверждение фотографией.

Анастасия призналась, что очень мало ест и дает своему организму серьезные физические нагрузки. Волочкова заметила, что ее телосложение никогда нельзя было назвать плотным, однако телевизор искажает формы.

Балерина добавила, что все люди, которые встречают ее, говорят, что в жизни она совершенно иная: настоящая, светлая, искренняя и изящная. Анастасия также открыла комментарии к данному посту, но попросила всех "критиков" прикреплять к негативным комментариям собственные снимки.