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51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы

30 августа 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы
фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Известная российская актриса Оксана Фандера удивила поклонников изменениями в своей внешности. Оказалось, что супруга Филиппа Янковского перестала красить волосы и решила отращивать свой седой цвет. 

Седые корни Оксаны за лето так отросли, что она приняла решение не закрашивать натуральный оттенок. Актриса покрасила локоны таким образом, чтобы переход между сединой и каштановым цветом на кончиках был не так заметен. Поклонники звезды пришли к выводу, что подобный стиль очень ей идет.

Одна из подписчиц решила уточнить, планирует ли Фандера отращивать "свой сильвер", на что получила утвердительный ответ.

 

 
 
 
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Публикация от Fandera (@veriga10)29 Авг 2019 в 11:48 PDT

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