51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы

Известная российская актриса Оксана Фандера удивила поклонников изменениями в своей внешности. Оказалось, что супруга Филиппа Янковского перестала красить волосы и решила отращивать свой седой цвет.

Седые корни Оксаны за лето так отросли, что она приняла решение не закрашивать натуральный оттенок. Актриса покрасила локоны таким образом, чтобы переход между сединой и каштановым цветом на кончиках был не так заметен. Поклонники звезды пришли к выводу, что подобный стиль очень ей идет.

Одна из подписчиц решила уточнить, планирует ли Фандера отращивать "свой сильвер", на что получила утвердительный ответ.