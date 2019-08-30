51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы
30 августа 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Оксана Фандера удивила поклонников изменениями в своей внешности. Оказалось, что супруга Филиппа Янковского перестала красить волосы и решила отращивать свой седой цвет.
Седые корни Оксаны за лето так отросли, что она приняла решение не закрашивать натуральный оттенок. Актриса покрасила локоны таким образом, чтобы переход между сединой и каштановым цветом на кончиках был не так заметен. Поклонники звезды пришли к выводу, что подобный стиль очень ей идет.
Одна из подписчиц решила уточнить, планирует ли Фандера отращивать "свой сильвер", на что получила утвердительный ответ.
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