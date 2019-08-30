Директор конкурса "Новая волна" прокомментировал скандал с Киркоровым
30 августа 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Киркоров обругал сотрудников фестиваля, чтобы ускорить репетиционный процесс, заявил он: "Все эти нервы и стоили, наверное, того. Главное - результат. Результат был хороший", - передает РИА Новости слова Румянцева.
По его словам, он знает, как певец готовится и относится к выступлениям: Киркоров хочет быть безупречным на сцене. Вся эта ситуация вокруг произошедшего - лишь следствие того, что были технические задержки, предположил он.