Директор Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии

Около 13 лет назад у певца Бориса Моисеева произошёл инсульт, после чего артисту пришлось покинуть сцену. Директор Моисеева Сергей Горох рассказал, как певцу живется в качестве обычного пенсионера.

Горох рассказал, что 65-летний артист здоров настолько, насколько может быть после перенесенного им недуга. Моисеев смирился с тем, что после болезни его жизнь сильно изменилась, однако понемногу музыкант продолжает заниматься творчеством, передаёт Teleprogramma.pro.

«У Бориса работает домработница, и я его посещаю день через день. Ему готовят, убирают, с ним всегда есть кто-то 24 часа в сутки», - успокоил Горох поклонников музыканта.