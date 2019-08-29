Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 28 августа на съемочной площадке программы "Кино в деталях" в Москве. У обоих артистов пропали смартфоны. По данному факту на основании письменного заявления Федора возбуждено уголовное дело.

Отмечается, однако, что Евгений не стал писать заявление в правоохранительные органы. По словам Бондарчука, причиненный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей. Миронов оценил свой украденный телефон в 30 тысяч рублей.