Юрий Лоза прокомментировал видео, на котором Филипп Киркоров ругает организаторов музыкального конкурса «Новая волна». Киркорова возмутило, что ему не предоставили необходимого оборудования для репетиции.

Лоза заявил, что нужно знать всю суть конфликта, чтобы оценивать поведение Киркорова. По словам музыканта, организаторы могли заранее пообещать артисту определённые условия для репетиции, но не сдержали слово.

«Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали», - сказал Лоза.