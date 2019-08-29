Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер Сергей Сапонов заявил, что даже если Бари Алибасов и захочет продать свою квартиру в центре Москвы, то ему придётся доплатить покупателю. Сапонов оценил интерьер жилища продюсера и назвал его «кошмаром эпилептика».

Дизайнер заявил, что квартира площадью 220 квадратных метров обставлена не просто безвкусно, а «андеграундно и экспрессивно». Он отметил чёрно-белый пол жилища, красную стену в гостиной, шкуру зебры и огромное зеркало в спальне Алибасова. Осматривая интерьер, Сапонов пожелал продюсеру физического и морального здоровья, передаёт Lenta.Ru.

«Жилище Алибасова по-настоящему бесценно. А если показать фотографии квартиры психиатру, то, боюсь, у него найдется несколько вопросов к жильцу», - добавил Сапонов.