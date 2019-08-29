Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

Актер Александр Числов, известный по ролям в сериалах "Папины дочки", "Каменская", фильмам "Легенда №17", "Сто дней до приказа" и многих других, умер на 55-м году жизни в четверг, 29 августа, в больнице.

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

За три дня до смерти Числова о его тяжелом состоянии в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала его племянница Светлана Андрианова.

Девушка рассказывала телезрителям, что помогает своему дяде вылечиться, поддерживает его и не бросит в таком состоянии. Родственница стала наследницей актера, ей останется его квартира в Москве.

Числов в 1982 году приехал с семьей в столицу из Грозного.

По рассказам знакомых Числова, в последние месяцы он вел себя не очень адекватно. Он подозревал, что его хотят отравить, в еду ему кто-то постоянно подбрасывает какие-то таблетки. Актер на 10 дней отказывался от еды. У него была сильная одышка. Но в больницу актер обращаться не хотел. Один из друзей Числова рассказал, что у мужчины так отекла одна нога, что невозможно было надеть на нее обувь. По рассказам очевидцев, в последние дни жизни актер уже не мог двигаться, - сообщает teleprogramma.pro. Он около двух месяцев не выходил на улицу. В последнее время артиста было не узнать: изможденный вид, страх в глазах. Говорят, он мог "хорошо" выпить.

Одну комнату в квартире у Чистова снимал друг Денис Сердюков - возлюбленный актрисы Ирины Цывиной.

Он и подтвердил СМИ информацию о смерти Александра Числова.