София Ротару не устояла перед уговорами Игоря Крутого и впервые в этом году выступила в России
29 августа 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая певица София Ротару в этом году ни разу не выступала в России. Но перед приглашением Игоря Крутого не устояла. Ротару выступила в Сочи на конкурсе "Новая волна", - сообщает kp.ru.
Артистка предупредила, что на гастроли в Россию приедет, а от интервью журналистам откажется. В прошлом году София Михайловна не приехала в Москву на декабрьскую "Песню года", объяснив, что опасается гнева украинских радикалов.
В Сочи поклонникам Ротару посчастливилось услышать ее новую песню "Вечные небеса".
Говорят, певица выглядит прекрасно и голос ее звучал шикарно. Ротару предстала перед слушателями в длинном изумрудном платье и чёрном жакете.
Напомним, Филипп Киркоров устроил скандал на конкурсе в Сочи. Представителю короля российского шоу-бизнеса пришлось извиняться.