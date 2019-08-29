София Ротару не устояла перед уговорами Игоря Крутого и впервые в этом году выступила в России

Знаменитая певица София Ротару в этом году ни разу не выступала в России. Но перед приглашением Игоря Крутого не устояла. Ротару выступила в Сочи на конкурсе "Новая волна", - сообщает kp.ru.

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Артистка предупредила, что на гастроли в Россию приедет, а от интервью журналистам откажется. В прошлом году София Михайловна не приехала в Москву на декабрьскую "Песню года", объяснив, что опасается гнева украинских радикалов.

В Сочи поклонникам Ротару посчастливилось услышать ее новую песню "Вечные небеса".

Говорят, певица выглядит прекрасно и голос ее звучал шикарно. Ротару предстала перед слушателями в длинном изумрудном платье и чёрном жакете.

Напомним, Филипп Киркоров устроил скандал на конкурсе в Сочи. Представителю короля российского шоу-бизнеса пришлось извиняться.