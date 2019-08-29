Поклонники поддержали сорвавшегося на организаторов шоу Киркорова

Известный российский певец Филипп Кирокоров устроил скандал во время репетиции своего выступления с организаторами "Новой волны". Артист был возмущен, что ему не дают необходимое оборудование.

Эмоциональный всплеск Филиппа Киркорова засняли на видео. Певец, используя нецензурную лексику, обращается к организаторам конкурса с требованием предоставить ему камеры, чтобы отрепетировать номер. Король российской эстрады заявил, что шоу не начнётся, пока он не отрепетирует 1,5 часа, пишет "Пятый канал".

Поклонники артиста встали на его сторону, отметив, что любому не понравилось бы, когда репетиция идёт не по плану.

"Никому бы, наверное, не понравилось, что его выступление готовилось не по плану"

"И что? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент"

"Он пахарь"