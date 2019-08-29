Завидный холостяк российского кино Сергей Бурунов планирует свадьбу?

Известный актёр и завидный холостяк 42-летний Сергей Бурунов может скоро жениться. В Сети появились предположения, что знаменитость тайно скрывать свою избранницу и намерен сделать ей предложение.

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PR-директор Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина рассказала, что ни о какой свадьбе не может идти и речи. Сообщение о скорой женитьбе актёра рассмешили представителя знаменитости. По её словам, у Бурунова сейчас нет даже времени на личную жизнь, пишет teleprogramma.pro.

"Откуда у него время на личную жизнь и женитьбу при том, что он участвует в пяти проектах? По двадцать с лишним смен в месяц он отрабатывает", - пояснила Сайфулина.