Актриса Евгения Добровольская рассказала о "бурной" жизни с Михаилом Ефремовым. В браке у актеров Добровольской и Ефремова родился сын Николай. Евгения и Михаил были официально женаты и семейные отношения продлились 10 лет.

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Евгения и Михаил стали жить вместе после развода Добровольской с первым мужем Вячеславом Барановым.

Она на тот момент была мамой. Сейчас первенцу Жени Степану 33 года.

Добровольская вспоминает, что Ефремов сначала не хотел детей. У них родился сын. Михаил был не очень хорошим отцом. Мальчик часто болел. Первые два года - постоянные бессонные ночи. Было тяжело, но супруги любили друг друга.

Многие думали, что брак распался из-за измен Михаила. Евгения убеждена - походов Михаила "налево" не было. Они просто устали от "бурной" совместно жизни и расстались.

И у Добровольской, и у Ефремова взрывные характеры. Их споры могла перерасти в драку. По словам Евгении, рассерженный Михаил мог схватить табурет и запустить им в нее. А она не молчала и не пряталась, отвечала. Добровольская призналась в интервью Борису Корчевникову, что порой приходилось после таких семейных конфликтов обращаться за медицинской помощью.

Сейчас зла и обид они друг на друга не держат.

Евгения Добровольская - многодетная мама. После развода с Ефремовым она родила сына от известного артиста. Сейчас счастлива с кинооператором Дмитрием Мананниковым. Они растят общую дочь Анастасию. Девочке 10 лет.

Ефремов после расставания с Добровольской закрутил роман и женился на актрисе Ксении Качалиной. Она родила ему дочь. Но и этот брак Михаила распался.

Сейчас он женат на Софии Кругликовой. Звукорежиссер и преподаватель Гнесинской академии музыки Софья Кругликова строго относится с супругу. Они вместе уже более 15 лет. В мае 2016 года Софья и Михаил повенчались в церкви. У Софии и Михаила трое общих детей: Вера, Надежда и сын Борис.