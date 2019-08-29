Актриса Нино Нинидзе взволновала пользователей сети, она пострадала на отдыхе
29 августа 2019, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Нино Нинидзе взволновала пользователей сети, опубликовав фото с тростью. Нинидзе отдыхает с маленьким сыном на Кипре. Актриса размещала в Инстаграм красивые фото.
Но неожиданно появился снимок, подписанный - "теперь нас трое". На фото видна тень девушки, опирающейся на трость.
СМИ пишут, что Нино подвернула ногу, и ей пришлось обращаться к медикам. На ногу наложили фиксирующую повязку. Актриса отдыхает с сыном. Приходится активно двигаться даже с травмированной ногой.
Нино Нинидзе рассталась с мужем Кириллом Плетневым. Вскоре ее стали встречать с бывшим мужем Ксении Собчак актером Максимом Виторганом. Они вместе отдыхали на море и познакомили своих сыновей.
Но Виторган уже вернулся в Москву, работа не ждет. А Нино пока находится за границей.
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Свои отношения Нино и Максим не комментируют.