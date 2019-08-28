Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками семейной фотографией со Дня рождения старшего сына Артемия. Знаменитость позирует около бассейна рядом с супругом Иосифом Пригожиным и другими гостями праздничного вечера.

Валерия предстала на фотографии в синем раздельном купальнике с полосатым принтом, парео и соломенной шляпке. По словам знаменитости, праздником она осталась довольна, отметив, что Тёмин День рождения всегда означает "закрытие лета".

"Начался праздник с развлечений у бассейна, продолжился вкусным ужином с посиделками на свежем воздухе, пением под гитару ... Всегда Теминым Днем рождения "закрываем" лето. Какие же классные у него друзья, просто замечательные ребята!", - выразила свои эмоции Валерия в Instagram.