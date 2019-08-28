Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото актрисы Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной. Ирина Безрукова в День кино, 27 августа, опубликовала в Инстаграм снимок со стильным брюнетом. Фолловеры обрадовались, что Ирина рассекретила своего нового возлюбленного, а возможно и жениха.

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"Кто этот красавчик? Новая любовь, надеюсь? Хорош собой!" — отметили подписчики Безруковой.

Ирина быстро ответила на предположения: "Этот парень женат! Это мой коллега!" Риналь Мухаметов — актёр, коллега и товарищ красавицы актрисы.

Поклонники Безруковой настойчиво советуют ей выходить замуж. "Осталось выбрать за кого ))" - ответила на совет актриса.