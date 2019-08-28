Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"
28 августа 2019, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками серией снимков на морском побережье. На одной из фотографий знаменитость лежит на спине у своего супруга, однако подписчики заметили "излишнюю волосатость на ногах модели".
Поклонники долго не могли разобрать, что изображено на фотографии, но решили, что у Эмили Ратаковски под коленями растут волосы. Поклонники начали задавать вопросы и предполагать невозможные вещи:
"Я реально думала, что у тебя пучки волос под коленкой, пока не осознала, что это подмышка"
"Это невозможно, разве здесь бывают волосы?"
"Как ты их отрастила?"
Однако это оказалось всего лишь оптическая иллюзия и позже поклонники поняли, что волосы не на ногах у Эмили, а на подмышках у её супруга.
Ранее знаменитость выложила фотографию, где она позирует в белье с поднятыми руками, где волосы на подмышках. Такой снимок был сделан в поддержку женского пола.
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