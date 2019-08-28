Известной телеведущей Лере Кудрявцевой вызвали машину скорой помощи во время музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи. Знаменитости стало плохо в ресторане на одной из вечеринок.

Согласно источнику, Кудрявцева начала резко бледнеть и терять сознание, после чего у телеведущей начался приступ паники из-за плохого самочувствия. Друзья и коллеги Леры вызвали "скорую", старались помочь ей собственными силами. Отмечается, что в тот день в городе стояла невыносимая жара, пишет портал "Super".

После инцидента друзья сообщили, что у телеведущей могут быть проблемы с давлением из-за жары.

Известно, что сейчас состояние знаменитости нормализовалось. Уже вечером после происшествия Лера Кудрявцева вышла на сцену конкурса.