Ирина Шейк поделилась откровенными снимками

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась с поклонниками серией снимков с откровенной фотосессии. На фотографиях стройную фигуру знаменитости запечатлели с различных ракурсах и в смелых образах.

Иринай Шейк заявила, что после разрыва с известным голливудским актёром и режиссёром Бреди Купером уйдёт полностью в работу и не будет отказываться даже от самых сложных съёмок.

Модель опубликовала в stories несколько снимков черно-белого цвета, где она позирует полностью обнажённая на диване, прикрывая фигуру расстегнутым платьем или тонкой накидкой.

Ранее Ирина Шейк выложила в Instagram несколько снимков с фотосессии в чёрном автомобиле с откидным верхом в капроновых колготках и раздельном купальнике. Поклонников восхитил дерзкий образ знаменитости.