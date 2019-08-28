Ирина Шейк поделилась откровенными снимками
28 августа 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась с поклонниками серией снимков с откровенной фотосессии. На фотографиях стройную фигуру знаменитости запечатлели с различных ракурсах и в смелых образах.
Иринай Шейк заявила, что после разрыва с известным голливудским актёром и режиссёром Бреди Купером уйдёт полностью в работу и не будет отказываться даже от самых сложных съёмок.
Модель опубликовала в stories несколько снимков черно-белого цвета, где она позирует полностью обнажённая на диване, прикрывая фигуру расстегнутым платьем или тонкой накидкой.
Ранее Ирина Шейк выложила в Instagram несколько снимков с фотосессии в чёрном автомобиле с откидным верхом в капроновых колготках и раздельном купальнике. Поклонников восхитил дерзкий образ знаменитости.
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