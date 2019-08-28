Анна Нетребко поделилась ярким фото в купальнике

47-летняя оперная певица Анна Нетребко в минувший вторник, 27 августа, поделилась с поклонниками яркой фотографией в купальнике. Этот летний снимок был сделан в одном из бассейнов города Сочи.

На фото Анна позирует в воде в темном купальном костюме с глубокой линией декольте. Бикини подчеркивает гладкость кожи артистки, а также ее бронзовый загар. Образ Нетребко дополнила необычными солнечными очками и широким браслетом из светлого металла.

Подписчики сделали множество комплиментов певице. Фолловеры назвали Анну красивой и обворожительной, а также похвалили ее женственную фигуру.