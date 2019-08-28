Неудачный кадр, или Лена Ленина была права, и Ксения Собчак действительно беременна

В Сети обсуждают очередную беременность Ксении Собчак. Во-первых, свадьба с Константином Богомоловым как-то уж слишком быстро была назначена, да и организуется все «на скорую руку», считаю в светской тусовке. Во-вторых, в своем демарше Лена Ленина откровенно сказала, что беременность еще не повод выходить замуж.

«И не надо причитать «вдруг обрюхатил», в наше время женщина-миллионер может и десять детей сама вырастить и прокормить», - написала она в своем Instagram-аккаунте. Ну и к тому же в Сети появилось фото, которой вряд ли можно назвать просто неудачным кадром. В общем, похоже Ксения на зря запланировала новый дом с двумя детскими спальнями.









И несмотря на все причитания Лены Лениной, что «известная блондинка стоит на пороге пропасти, а гражданский долг другой схватить ее за подол и оттащить от края», на мезальянс с «малоизвестным старожилам шоу-бизнеса мужчиной» и прочие предупреждения о предстоящем разводе с потерями материального и имиджевого характера, 13 сентября Собчак во второй раз выйдет замуж.

«Богомолов знает, что делает, когда Собчак станет президентом, он станет первой леди, будет тусоваться с остальными женами президентов», «Женщина влюбленная, да еще если и беременная выходит замуж, ничего не соображает, одни гормоны и бабочки в голове. Пожалеет, Ксюша, да поздно будет!», «Ксения имеет комплекс неполноценности , корень которого идет из детства. Поэтому идёт по жизни против течения, пытаясь доказать, что то окружающим и себе. Не факт , что она успокоится в новых отношениях», «Да пущай девка сходит. Такая любоффф - штука злая! Ксюша приобретёт бесценный опыт и напишет об этом книжку», - комментирую предстоящую свадьбу пользователи.