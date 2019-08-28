На фото запечатлена тарелка с салатом на фоне мяса, готовящегося на огне. Также на фотографии можно увидеть слова "Вечный огонь" и смеющийся смайлик.

Напомним, ранее весьма сомнительную шутку озвучила телеведущая и певица Ольга Бузова. Артистка опубликовала видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя "блокадницей". После этой публикации на знаменитость обрушился шквал критики.