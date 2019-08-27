Видео: Лолита расплакалась на репетиции конкурса "Новая волна"
27 августа 2019, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Лолита расплакалась во время репетиции своего выступления на конкурсе "Новая волна". Видео этого момента появилось в Сети. Артистка не смогла сдержать слез.
Певица исполняла пронзительную балладу "Городок" своей "коллеги по цеху" Анжелики Варум. На репетиции, исполняя знаменитые строчки из этой песни, Лолита не сумела удержаться и расплакалась.
Стоило артистке начать исполнять припев композиции, как слезы полились из ее глаз. Зрители аплодировали Лолите стоя. А Варум попросила папарацци не снимать и дать возможность Милявской прийти в себя.