Известная российская певица Лолита расплакалась во время репетиции своего выступления на конкурсе "Новая волна". Видео этого момента появилось в Сети. Артистка не смогла сдержать слез.

Певица исполняла пронзительную балладу "Городок" своей "коллеги по цеху" Анжелики Варум. На репетиции, исполняя знаменитые строчки из этой песни, Лолита не сумела удержаться и расплакалась.

Стоило артистке начать исполнять припев композиции, как слезы полились из ее глаз. Зрители аплодировали Лолите стоя. А Варум попросила папарацци не снимать и дать возможность Милявской прийти в себя.



