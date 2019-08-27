Максим Галкин порадовал фанатов смешным роликом про море с участием Гарри и Лизы

Шоумен, супруг Примадонны российской эстрады Максим Галкин записал новый шуточный видеоролик с участием его с Аллой Пугачевой детей - Лизы и Гарри. На этот раз видеозапись посвящена морю.

Прямо во дворе дома звездной пары, на патио, вымощенном каменной плиткой, поставили надувную лодку, в которой дети как будто гребут, а их отец на заднем плане танцует под веселую песенку "Хочу на море".

"Август заканчивается.. Гимнастика под Arcash", - подписал данный пост Максим, сопроводив его хэштегом #работатьнехочу. Подписчики в комментариях оценили юмор и веселую атмосферу в звездном семействе.



