Максим Галкин порадовал фанатов смешным роликом про море с участием Гарри и Лизы
27 августа 2019, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Шоумен, супруг Примадонны российской эстрады Максим Галкин записал новый шуточный видеоролик с участием его с Аллой Пугачевой детей - Лизы и Гарри. На этот раз видеозапись посвящена морю.
Прямо во дворе дома звездной пары, на патио, вымощенном каменной плиткой, поставили надувную лодку, в которой дети как будто гребут, а их отец на заднем плане танцует под веселую песенку "Хочу на море".
"Август заканчивается.. Гимнастика под Arcash", - подписал данный пост Максим, сопроводив его хэштегом #работатьнехочу. Подписчики в комментариях оценили юмор и веселую атмосферу в звездном семействе.
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